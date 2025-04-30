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В больнице Электростали спасли женщину с аллергией после укуса пчелы

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Электростальской больницы спасли жизнь женщины с анафилактическим шоком после укуса насекомого. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В медучреждение обратилась 54-летняя местная жительница, которую укусила пчела. Её самочувствие резко ухудшилось. Оно сопровождалось жжением, сильным зудом в ладонях и стопах, отёком лица, шеи и затруднённым дыханием. Медики сразу распознали анафилактический шок.
«Женщину экстренно перевели в реанимацию. Для стабилизации состояния ей ввели адреналин и другие гормональные препараты. В течение суток врачи контролировали состояние пациентки и проводили необходимые процедуры. Благодаря оперативным действиям медперсонала сейчас жизни пострадавшей ничто не угрожает», – рассказал заведующий приёмным отделением Электростальской больницы Александр Волков.
Как напомнил врач, анафилактический шок напрямую угрожает жизни и требует экстренной медицинской помощи. До приезда врачей нужно обеспечить пострадавшему максимальный комфорт: уложить его на спину и приподнять ноги, чтобы улучшить кровообращение, не позволять садиться и вставать, так как это может усугубить состояние.

Кроме того, нужно расстегнуть пациенту стесняющую одежду и обеспечить приток свежего воздуха. Если человек потерял сознание, необходимо аккуратно повернуть его голову на бок, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей.

Помимо этого, медики советуют всегда иметь при себе антигистаминные препараты, особенно тем, кто предрасположен к аллергии.

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Подмосковные ветеринары предупредили об опасности шашлыка для собак
30 апреля 2025, 13:43

Фото: istockphoto.com/wip-studiolublin

Майские праздник в столичном регионе традиционно отмечают пикниками, главным угощением на которых становится шашлык, однако питомцам это блюдо может серьёзно навредить. Об этом предупреждают ветеринарные специалисты, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Владельцы собак зачастую делятся кусочками шашлыка со своими питомцами, не отдавая себе отчёта в возможных рисках. Даже маленький кусочек жареного мяса, приправленного специями или копченостями, способен вызвать у собаки тяжёлое расстройство пищеварения», — говорится в сообщении.
Ветеринары советуют заранее приготовить безопасное для собак угощения на пикнике: отварное мясо без специй, свежие овощи или специальный корм. Кроме того, с собой рекомендуется взять сорбенты, чтобы при необходимости оказать питомцу экстренную помощь.

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#шашлыки
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В парках Подмосковья за месяц побывали более 4,3 млн человек
30 апреля 2025, 13:25

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 4,3 млн посетителей приняли парки Московской области в апреле текущего года, в том числе на прошлой неделе в парках региона побывали 2,1 млн человек, сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.
«Больше всего гостей — более 165 тысяч человек — посетили в апреле парк «Пехорка» в Балашихе. Этот парк был благоустроен в 2017-2018 годах, там есть аттракционы, спортплощадки, игровые зоны и контактный зоопарк», — говорится в сообщении.
Второе место в рейтинге посещаемости занял Центральный парк в городском округе Долгопрудный: там в апреле побывали свыше 109 тысяч человек. А замыкает топ-3 рейтинга Центральный городской парк им. М. И. Калинина в Королёве, который посетили более 105 тысяч человек.

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#министерство благоустройства мо
#парки
#московская область
#подмосковье
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Глава Подольска Артамонов привёз участникам СВО коптеры и квадроцикл
30 апреля 2025, 13:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Крупную партию гуманитарной помощи привёз бойцам в зону специальной военной операции глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с руководителем подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Игорем Науменковым, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Передали коптеры, антидроновые ружья, рации, квадроцикл и другую нужную технику. Спасибо каждому, кто помогает фронту. Ребята на передовой передают слова благодарности», — сказал Григорий Артамонов.
Глава округа добавил, что с каждым бойцом, когда он вернётся домой, будет проведена встреча, на которой герою предложат различные варианты административной работы, занятости в молодёжных проектах и пр.

Григорий Артамонов также рассказал участникам СВО о программе профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» и о том, как принять в ней участие.

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#сво
#григорий артамонов
#гуманитарная помощь
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Воробьёв анонсировал финал реконструкции Каширского шоссе до конца 2026 года
30 апреля 2025, 12:44

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу открытой на этой неделе развязки между Каширским и Володарским шоссе. Он также поговорил с подрядчиками.
По словам главы региона, реконструкция Каширского шоссе завершится до конца будущего года. Это позволит разгрузить юг Подмосковья. На фоне быстрого развития Ленинского городского округа магистраль перестала справляться с возросшим трафиком. Из-за этого возникают пробки, и водителям приходится терять много времени. В 2022 году началась модернизация трассы. Поэтапно вводятся новые дорожные объекты и отремонтированные участки.
«Каширка – это и аэропорт Домодедово, и индустриальные парки, и большие населённые пункты, которые быстро развиваются. Наша задача – грамотно развязать все транспортные потоки. Два дня назад мы открыли развязку между Каширским и Володарским шоссе, что позволит быстрее ехать как в сторону области, так и обратно. К концу 2026-го мы полностью модернизируем четырёхкилометровый участок Каширского шоссе. Сделаем разворотные петли, построим путепроводы, расширим полосы, организуем современный выезд из Видного», – поделился планами Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Как отметил губернатор, важно, чтобы и тем, кто ездит на своих машинах, и пассажирам общественного транспорта было удобно. По его словам, узкие дороги нужно привести в соответствие и в Ленинском городском округе, и на других территориях.

Сейчас Каширское шоссе расширяют до шести – восьми полос. Масштабные работы разбиты на четыре этапа.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В мае 2023-го, на три года раньше срока, был сдан съезд с Володарского шоссе на трассу А-105. Это улучшило дорожную ситуацию для жителей Володарки, Апаринок и Петровского. А добираться в Москву стало гораздо быстрее – вместо часа всего за 20 минут.

В конце 2024 года открыли разворотную эстакаду между Каширкой и А-105 в районе деревни Апаринки. Водители на пути в столицу стали экономить около 10 минут.

В начале этой недели заверили второй этап модернизации. С опережением графика на полгода запустили многоуровневую транспортную развязку. Она обеспечила свободный проезд с Каширского шоссе на Володарское, а также удобный выезд с Володарки на Каширку. Из-за светофора водители теряли там до получаса, а в пробках могли простоять в четыре раза дольше. Теперь этот участок можно проехать за 10 минут.
«Было переустроено 20 км сетей связи, более 8 км высоковольтных линий, построено два путепровода и шесть съездов общей протяжённостью 2,2 км. Это позволило ликвидировать светофор на Каширском шоссе при повороте на Володарское. Всё это значительно сократило время в пути для автомобилистов, и сейчас мы уже не видим здесь пробок», – рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурному строительству АО «СтройТрансГаз» Александр Чернов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что параллельно сейчас идут работы на третьем и четвёртом этапах. Здесь будут четыре крупных искусственных сооружений, в том числе путепроводы. Работы ведут при постоянном движении машин, интенсивность превышает 40 тыс. автомобилей в сутки».

На третьем этапе в районе деревни Апаринки возведут новый путепровод через автотрассу А-105. Он заменит старый, находящийся в неудовлетворительном состоянии. Это обеспечит дополнительный бессветофорный проезд в сторону Москвы. Кроме того, там появятся два подземных пешеходных перехода.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Четвёртый этап предусматривает строительство развязки на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, дублёров и разворотных участков. Над Каширкой также построят путепровод, который перераспределит транспортные потоки и обеспечит удобный проезд в сторону Видного, Дыдылдина, Пуговичина, Таболова, Тарычева и Петровского.

После реконструкции этого участка пропускная способность Каширского шоссе повысится на 25-30%. Время в пути в Москву и обратно уменьшится на 20 минут. Перемены почувствуют более 300 тыс. жителей Ленинского городского округа.

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Стартовало движение по новой развязке между Володарским и Каширским шоссе
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#губернатор
#андрей воробьёв
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В Клину снесли полуразрушенное здание бывшей аптеки
30 апреля 2025, 12:29

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийное одноэтажное здание, в котором раньше располагалась аптека, снесли на улице Лысенко в Клину, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству.
«Здание было построено в 70-х годах прошлого века, его общая площадь составляла около 60 квадратных метров. Постройка находилась рядом с жилыми домами. Со временем здание начало ветшать, стало непригодным к эксплуатации и несколько лет простояло заброшенным. Полуразрушенную постройку внесли в список на демонтаж», — говорится в сообщении.
В апреле этого года здание снесли, а участок, который оно занимало, очистили от строительного мусора. Администрация городского округа Клин планирует провести на этой территории благоустройство и разбить газон.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
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#аптека
#аварийное здание
#клин
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