В больнице Электростали спасли женщину с аллергией после укуса пчелы

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Электростальской больницы спасли жизнь женщины с анафилактическим шоком после укуса насекомого. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В медучреждение обратилась 54-летняя местная жительница, которую укусила пчела. Её самочувствие резко ухудшилось. Оно сопровождалось жжением, сильным зудом в ладонях и стопах, отёком лица, шеи и затруднённым дыханием. Медики сразу распознали анафилактический шок.
Кроме того, нужно расстегнуть пациенту стесняющую одежду и обеспечить приток свежего воздуха. Если человек потерял сознание, необходимо аккуратно повернуть его голову на бок, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей.
Помимо этого, медики советуют всегда иметь при себе антигистаминные препараты, особенно тем, кто предрасположен к аллергии.
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«Женщину экстренно перевели в реанимацию. Для стабилизации состояния ей ввели адреналин и другие гормональные препараты. В течение суток врачи контролировали состояние пациентки и проводили необходимые процедуры. Благодаря оперативным действиям медперсонала сейчас жизни пострадавшей ничто не угрожает», – рассказал заведующий приёмным отделением Электростальской больницы Александр Волков.Как напомнил врач, анафилактический шок напрямую угрожает жизни и требует экстренной медицинской помощи. До приезда врачей нужно обеспечить пострадавшему максимальный комфорт: уложить его на спину и приподнять ноги, чтобы улучшить кровообращение, не позволять садиться и вставать, так как это может усугубить состояние.
Кроме того, нужно расстегнуть пациенту стесняющую одежду и обеспечить приток свежего воздуха. Если человек потерял сознание, необходимо аккуратно повернуть его голову на бок, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей.
Помимо этого, медики советуют всегда иметь при себе антигистаминные препараты, особенно тем, кто предрасположен к аллергии.
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Лора Луганская