Для больниц Подмосковья закупили около 50 операционных столов

14 августа 2025, 13:53

47 новых операционных столов поступит в 14 больниц Московской области в текущем году, на их закупку было направлено около 230 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Современные операционные столы позволяют зафиксировать оптимальное положение пациента во время операции.





«С начала 2025 года в подмосковные больницы поступило 36 единиц такого медицинского оборудования. До конца года поставим ещё одиннадцать операционных столов. На их закупку было направлено почти 230 млн рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.