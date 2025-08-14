Для больниц Подмосковья закупили около 50 операционных столов
47 новых операционных столов поступит в 14 больниц Московской области в текущем году, на их закупку было направлено около 230 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Современные операционные столы позволяют зафиксировать оптимальное положение пациента во время операции.
«С начала 2025 года в подмосковные больницы поступило 36 единиц такого медицинского оборудования. До конца года поставим ещё одиннадцать операционных столов. На их закупку было направлено почти 230 млн рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Закупка медицинского оборудования в Московской области проводится в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатор региона Андрея Воробьёва.