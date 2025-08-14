Реконструкцию Каширского шоссе завершат до конца 2026 года

14 августа 2025, 12:15

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Каширское шоссе реконструируют на участке от пересечения с трассой А-105 до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Ход реконструкции проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.





По контракту окончание работ намечено на 2028 год, однако сейчас сдать объект планируется с существенным опережением графика — в конце 2026 года.





«Юг Подмосковья часто связывают с Каширским шоссе и Домодедово: люди постоянно едут на дачи за город, в аэропорт и обратно. Наша задача — в конце следующего года полностью модернизировать Каширское шоссе. Это необходимо для того, чтобы все новые микрорайоны и сам город Видное могли вздохнуть спокойно», — сказал Андрей Воробьёв.