Реконструкцию Каширского шоссе завершат до конца 2026 года
Каширское шоссе реконструируют на участке от пересечения с трассой А-105 до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Ход реконструкции проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
По контракту окончание работ намечено на 2028 год, однако сейчас сдать объект планируется с существенным опережением графика — в конце 2026 года.
«Юг Подмосковья часто связывают с Каширским шоссе и Домодедово: люди постоянно едут на дачи за город, в аэропорт и обратно. Наша задача — в конце следующего года полностью модернизировать Каширское шоссе. Это необходимо для того, чтобы все новые микрорайоны и сам город Видное могли вздохнуть спокойно», — сказал Андрей Воробьёв.Протяжённость реконструируемого участка составляет 4,3 км. Работы ведутся без перекрытия движения, поэтому их разделили на четыре этапа. Первый, в который вошло строительство разворотной эстакады между Каширским шоссе и трассой А-104 в районе деревни Апаринка, завершили в декабре 2024 года.
На втором этапе была построена развязка между Каширским и Володарским шоссе. Её открыли в апреле этого года. А сейчас ведётся работы на третьем и четвёртом этапах. В рамках этих этапов проезжую часть расширят до шести полос, построят два подземных перехода и путепровод через трассу А-105 в районе Апаринки, а также транспортную развязку на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе.
Благодаря реконструкции пропускная способность Каширского шоссе увеличится на 25-30%.