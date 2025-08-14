В Подмосковье с начала года заготовили около 49 тонн донорской крови
Почти 49 тонн донорской крови и её компонентов заготовили в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Донации проводятся в Московском областном центре крови, его филиалах и на выездных акции.
«С начала года в Подмосковье заготовили 48,9 тонны крови и её компонентов. Это на 2,4 тонны больше, чем годом ранее», — отметил зампред регионального правительства — глава Минздрава области Максим Забелин.Донорская кровь необходима для спасения пострадавших в ДТП, людей с ожогами и травмами, онкобольных и новорождённых с различными патологиями.
Полный список пунктов приёма донорской крови с адресами и часами работы размещён на сайте donormo.ru.