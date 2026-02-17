Достижения.рф

Для больниц Подмосковья закупят более 140 аппаратов ЭКГ

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

141 аппарат электрокардиографии закупят для 29 медицинских организаций Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Электрокардиография позволяет с высокой степенью точности диагностировать различные сбои в работе сердечно-сосудистой системы, благодаря чему пациенту можно назначить соответствующую терапию.

«На закупку 141 аппарата ЭКГ регион выделил свыше 84 миллионов рублей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Аппараты поступят в Электростальскую, Шаховскую, Павлово-Посадскую, Можайскую, Лотошинскую и другие больницы области.

Закупка современной медтехники проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0