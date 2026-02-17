Подмосковные строители завершили 25% капремонта «Лицея №1» в Ступино

17 февраля 2026, 12:42

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

Капитальный ремонт «Лицея №1» на улице Чайковского в Ступино продолжают. На сегодняшний день строители выполнили около четверти всех работ, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.