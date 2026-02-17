Подмосковные строители завершили 25% капремонта «Лицея №1» в Ступино
Капитальный ремонт «Лицея №1» на улице Чайковского в Ступино продолжают. На сегодняшний день строители выполнили около четверти всех работ, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национальному проекту «Молодёжь и дети».
На объекте работают 100 человек и 1 единица техники. Строители демонтируют старые конструкции, ведут отделочные и общестроительные работы, ремонтируют фасад и кровлю, а еще монтируют новые инженерные коммуникации.
Общая площадь здания — 3 326 м². В ходе ремонта обновят внутренние помещения, входные группы, сантехнику и инженерные сети. Для учеников закупят новую мебель и современное оборудование.
Открыть обновлённый лицей планируют к 1 сентября 2026 года.
Читайте также: