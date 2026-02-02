Для больниц Подмосковья закупят около 130 аппаратов ИВЛ
127 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких передадут медорганизациям Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Аппараты ИВЛ поступят в 24 больницы региона, включая Можайскую, Раменскую, Наро-Фоминскую, Королёвскую, Зарайскую и другие.
«До конца текущего года в подмосковные больницы поступят 127 аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для помощи пациентам с нарушением функции дыхания. На закупку этого оборудования выделили свыше 644 миллионов рублей», — говорится в сообщении.Современную медицинскую технику Подмосковье закупает по поручению губернатора Андрея Воробьёва благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».