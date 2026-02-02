Подмосковные школьники в 2025 году завоевали 76 медалей международных олимпиад
За прошедший год школьники из Московской области завоевали 76 наград на международных олимпиадах. Такие данные привела министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.
«В прошлом году мы значительно прибавили по количеству наград. 76 медалей получили наши школьник на международных олимпиадах. Это на 29 больше по сравнению с 2024 годом. Это олимпиады по физике, математике, астрономии, естественнонаучные олимпиады. Наиболее значимые достижения – у ребят из Физтех-лицея имени Капицы», – рассказала министр на оперативном совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.Пильдес напомнила, что в конце 2025 года завершился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Форма проведения была очной.
«У нас достаточно хороший прирост результатов по сравнению с прошлым учебным годом – добавились 8,5% школьников. Есть и прирост по числу победителей муниципального этапа, которые далее перешли на региональный этап. Это почти 118 000 победителей и призёров. Видим и прирост по числу участий. Здесь хочется отметить Ленинский Солнечногорск, Звёздный городок и Восход. Далее просим глав округов обеспечить участие детей в региональном этапе. Он уже стартовал в начале года и завершится в конце февраля», – пояснила Ингрид Пильдес.Она добавила, что форма проведения этого этапа – также очная. Всего в области для олимпиад подготовлено 227 площадок – на 21 больше по сравнению с предыдущим олимпиадным сезоном. В олимпиаде участвуют 924 школы, в том числе частных. Большой прирост участий – в олимпиадах по информатике, математике и физике.