В Подмосковье ищут третьего человека с подозрением на обезьянью оспу
В Московской области разыскивают мужчину, который контактировал с заболевшим обезьяньей оспой. По информации источников, речь идёт о друге первого зарегистрированного пациента в России — 41-летнего Алексея.
Как сообщает Telegram-канал Shot, Алексей не выезжал за границу последние полгода. Его госпитализировали в Домодедовскую больницу в субботу с лихорадкой и температурой 39 градусов. Сейчас он находится в изолированной «чистой зоне».
Мужчина, который привёз Алексея в больницу и контактировал с ним, в настоящий момент не выходит на связь. Кроме того, у ещё одного близкого знакомого пациента наблюдают схожие симптомы. Его диагноз пока не подтвердили, ожидаются результаты анализов.
