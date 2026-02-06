Для больниц Подмосковья закупят около 240 единиц эндоскопического оборудования

06 февраля 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 240 единиц эндоскопического оборудования, включая видеогастроскопы, видеоколоноскопы, артроскопические и другие стойки, закупят для медучреждений Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Эндоскопическая техника позволяет выявлять различные заболевания на ранних стадиях и проводить малоинвазивные операции.





«В 2025 году мы поставили в медицинские организации Подмосковья 145 единиц такого оборудования, а в этом году закупим ещё почти 240 аппаратов на сумму свыше 2,1 млрд рублей», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.