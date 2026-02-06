Нарколог сравнил риск вызвать онкозаболевания для вейпов и обычных сигарет
Существует убеждение, что вейпы и другие электронные устройства для курения не могут привести к онкологическим заболеваниям, в отличие от обычных сигарет. Однако это не так, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере.
Вероятность, что рак лёгких, пищевода или гортани разовьётся у курильщика, гораздо существеннее, чем у некурящих – около 30%. При этом, по последним исследованиям, электронные системы доставки никотина так же вредны, как и обычные сигареты.
«Электронные сигареты содержат канцерогены иногда даже в больших количествах, чем простые. А ещё в них есть металлы и ароматизаторы, которые тоже обладают канцерогенным эффектом. Вещества в аэрозолях электронных сигарет и системах нагревания табака приводят к стойкому воспалительному процессу. Дыхательные пути постепенно деформируются, человек начинает чаще подвергаться инфекциям дыхательных путей. Негативное воздействие всех этих факторов может привести к раку», – пояснил главный внештатный специалист, психитар-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
Тем, кто уже курит, но хочет предотвратить рак лёгких, нужно расстаться с вредной привычкой как можно раньше, до 30-40 лет. Если же самостоятельно отказаться от курения не получается, можно обратиться за помощью к специалистам Московского областного клинического наркологического диспансера.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, сейчас проходит Неделя профилактики онкологических заболеваний.