Нарколог сравнил риск вызвать онкозаболевания для вейпов и обычных сигарет

06 февраля 2026, 14:17

оригинал Фото: istockphoto / Neydtstock

Существует убеждение, что вейпы и другие электронные устройства для курения не могут привести к онкологическим заболеваниям, в отличие от обычных сигарет. Однако это не так, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере.





Вероятность, что рак лёгких, пищевода или гортани разовьётся у курильщика, гораздо существеннее, чем у некурящих – около 30%. При этом, по последним исследованиям, электронные системы доставки никотина так же вредны, как и обычные сигареты.





«Электронные сигареты содержат канцерогены иногда даже в больших количествах, чем простые. А ещё в них есть металлы и ароматизаторы, которые тоже обладают канцерогенным эффектом. Вещества в аэрозолях электронных сигарет и системах нагревания табака приводят к стойкому воспалительному процессу. Дыхательные пути постепенно деформируются, человек начинает чаще подвергаться инфекциям дыхательных путей. Негативное воздействие всех этих факторов может привести к раку», – пояснил главный внештатный специалист, психитар-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.