Работать в Подмосковье в этом году устроятся более 200 «земских» медиков

06 февраля 2026, 14:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

На работу в Подмосковье в 2026 году планируют прийти 222 «земских» медика. Об этом заявил зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





В Подмосковье врачи и средний медперсонал, которые трудоустраиваются в сельскую местность, посёлки и города с населением до 50 000 человек, могут получить единовременную денежную выплату. Её размер зависит от удалённости населенного пункта. Врачам-участникам программы «Земский доктор/Земский фельдшер» выплачивают миллион или полтора миллиона рублей, среднему медперсоналу – 500 000 или 750 000 рублей.



«Продолжаем привлекать медицинских специалистов на работу на отдалённые территории, чтобы повысить доступность медицины в сёлах и деревнях. В прошлом году работать в Подмосковье устроились 239 «земских» медиков, в этом году ожидаем ещё 222. Это 195 врачей и 27 средних медицинских специалистов», – уточнил Забелин.