На юге Подмосковья проверили качество воздуха

06 февраля 2026, 13:51

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Пять выездов в южные округа Московской области провели на этой неделе мобильные лаборатории Мособлэкомониторинга для оценки состояния атмосферного воздуха. Превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ нигде не выявили. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.





Проверки проводились по заявкам жителей и инспекторов эконадзора.



