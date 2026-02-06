Достижения.рф

На юге Подмосковья проверили качество воздуха

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Пять выездов в южные округа Московской области провели на этой неделе мобильные лаборатории Мособлэкомониторинга для оценки состояния атмосферного воздуха. Превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ нигде не выявили. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.



Проверки проводились по заявкам жителей и инспекторов эконадзора.

«Специалисты брали пробы рядом с промышленными предприятиями, складскими комплексами и другими источниками негативного влияния на окружающую среду в Серпухове, Домодедове, Чехове, Подольске и Раменском. Превышения гигиенических нормативов качества воздуха на момент проведения исследований не зафиксированы», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.
Он добавил, что проверки проводились по 32 загрязняющим веществам. Наибольшие разовые концентрации составили не более 0,2 ПДКмр.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0