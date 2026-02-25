В подмосковном Зарайске расчистили от снега площадь Революции
В Зарайске коммунальные службы расчистили от снега площадь Революции после очередного снегопада. На уборку вывели шесть рабочих и пять единиц техники. Об этом сообщили в ГАУ МО АИС «Подмосковье».
Специалисты убрали основные навалы снега и расширили проходы. Передвигаться по площади стало заметно проще. Жителям и гостям округа больше не нужно искать обходы сугробов по пути к дому, торговым рядам или автовокзалу.
Коммунальщики продолжают работать без остановок. Службы не сбавляют темп, продолжают расчистку улиц и общественных пространств.
