В подмосковном Зарайске расчистили от снега площадь Революции

25 февраля 2026, 09:36

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Маргарита Орлова

В Зарайске коммунальные службы расчистили от снега площадь Революции после очередного снегопада. На уборку вывели шесть рабочих и пять единиц техники. Об этом сообщили в ГАУ МО АИС «Подмосковье».