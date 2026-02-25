Жителей Подмосковья приглашают принять участие в новом сезоне «Битвы роботов»

25 февраля 2026, 10:11

оригинал Фото: медиасток.рф

Стартовал приём заявок на участие в четвёртом сезоне «Битвы роботов». Попробовать свои силы в необычном турнире могут все желающие. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.





Детища взрослых инженеров будут сражаться в категории «тяжеловесы». Габариты робота должны соответствовать следующим критериям: вес до 110 килограммов и размер до 150х150х200 см.





«Для участников в возрасте до десяти до 17 лет есть категория «мини-роботы». Здесь вес «бойца» должен составлять не более полутора килограммов, а размеры — до 25х25х25 см. Заявку может подать совершеннолетний наставник команды», — говорится в сообщении.