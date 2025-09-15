В Подмосковье к концу года откроют новый кондитерский завод

15 сентября 2025, 12:52

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подольске завершают строительство нового завода по выпуску кондитерских изделий мощностью 50 тысяч тонн в год. Первая очередь строительства готова более чем на 90%, ООО «Деловое партнерство» планирует запуск производства на конец 2025 года, рассказали в Минсельхозе Московской области.