В Подмосковье к концу года откроют новый кондитерский завод
В Подольске завершают строительство нового завода по выпуску кондитерских изделий мощностью 50 тысяч тонн в год. Первая очередь строительства готова более чем на 90%, ООО «Деловое партнерство» планирует запуск производства на конец 2025 года, рассказали в Минсельхозе Московской области.
Проект стартовал в 2022 году по программе импортозамещения. Инвестиции составили около 2,5 млрд рублей, предприятие создаст порядка 100 рабочих мест.
Завод будет выпускать конфеты, шоколад, печенье, снеки, орехи, сухофрукты и ингредиенты для молочной промышленности. Продукция компании будет представлена в крупнейших торговых сетях страны и на маркетплейсах.
Новый комплекс позволит расширить ассортимент и увеличить объёмы производства, укрепляя позиции Подмосковья на рынке кондитерских изделий.
