У жительницы Подмосковья выманили 2 млн рублей под предлогом получения посылки
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Около двух миллионов рублей отдала мошенникам 62-летняя жительница Ленинского округа. Полицейским удалось задержать получавшего деньги курьера преступников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Для обмана мошенники использовали схему с доставкой посылки.
«Пенсионерке позвонила неизвестная, представилась сотрудницей Почты России и сказала, что на имя женщины пришла посылка, но по ошибке её привезли в другой город. Затем она попросила назвать правильный адрес и продиктовать код из смс-сообщения. Женщина продиктовала, и разговор прекратился», — говорится в сообщении.Затем пенсионерка получила смс о том, что на её аккаунт на портале «Госуслуги» произошёл несанкционированный вход и сама позвонила по указанному в сообщении телефону. Её собеседник назвал себя сотрудником Росфинмониторинга и сказал, что мошенники оформили на женщину доверенность на проведение любых операций с её банковскими счетами. Для уничтожения этого документа нужно собрать все деньги и задекларировать их. Женщина согласилась и отдала свои сбережения курьеру.
Курьера задержали. Он оказался 21-летним жителем Нижнего Новгорода. Молодой человек рассказал, что отдал деньги неизвестному в Москве.
Сейчас ведётся розыск остальных участников мошеннической схемы.