В Подмосковье подали более 8,5 тыс. онлайн-заявок на регистрацию питомцев

18 июля 2025, 10:13

оригинал Фото: istockphoto.com/Julia Suhareva

Свыше 8,5 тыс. заявлений на регистрацию домашних животных подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Обязательной в регионе является регистрация собак любых пород старше трёх месяцев. Ставить на учёт других животных можно по желанию.





«Сервис «Регистрация домашних животных» размещён на главной странице областного госпортала в разделе «Питомцы». Заявитель должен авторизоваться, в онлайн-форме заявления написать свои личные данные и информацию о питомце и прикрепить фото животного и скан его ветеринарного паспорта», — говорится в сообщении.