В пришкольных лагерях Московской области отметили 100-летие «Артека»
Мероприятия, приуроченные к столетнему юбилею международного детского лагеря «Артек», провели в пришкольных летних лагерях Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«В ходе мероприятий ребятам показывали презентации об истории «Артека», традициях и ценностях легендарного пионерлагеря, о его роли в жизни детей», — говорится в сообщении.В рамках мероприятий также проводились фестивали, творческие конкурсы, выставки и мастер-классы, были организованы интерактивные площадки. А ключевым событием праздника сделали ритуал посвящения в артековцы.
В министерстве отметили, что целью празднования 100-летия «Артека» является формирование у детей чувства принадлежности к большому сообществу единомышленников и принятие ценностей международного лагеря.