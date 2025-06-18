Долголеты Пушкинского округа сыграли в интеллектуальную игру с местной молодёжью
Видео: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Интеллектуальную игру «Битва поколений» провели в Ивантеевке между членами клуба «Активное долголетие» и молодыми волонтёрам Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В интеллектуальной схватке сошлись 20 эрудитов. Они соревновались в точности и скорости ответов на самые каверзные вопросы. Участники продемонстрировали не только свои обширные знания, но и умение работать в команде, ведь именно слаженность и взаимовыручка часто становились ключом к победе», — говорится в сообщении.Организатором игры стал комплексный молодежный центр «Точка притяжения». Отмечается, что такие игры уже стали доброй традицией Пушкинского округа. Следующая «Битва поколений» состоится в Красноармейске.