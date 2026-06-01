Для детей Московской области официально стартовала летняя оздоровительная кампания

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье официально дали старт летней оздоровительной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.





Первые в этом году дети и подростки уже отправились на каникулы. 29 мая открылись загородные лагеря, а 1 июня – пришкольные площадки дневного пребывания. Всего этим летом в Подмосковье будет работать 130 загородных лагерей. А на базах учебных заведений организуют более тысячи площадок, где дети под присмотром педагогов будут участвовать в развивающих программах.

«Летняя кампания в оздоровительных лагерях Подмосковья охватит около полумиллиона детей. Ребята из семей с низкими доходами уже отправились к морю. Для детей участников СВО в этом году в трёх наших лагерях подготовлено вдвое больше мест. Есть и новшество: по инициативе губернатора вожатые с этого года получают выплату в 70 000 рублей», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

«Как мама троих детей я ценю возможность отправить старшего ребёнка в пришкольный лагерь. Это продуманный и безопасный вариант летнего отдыха. Под присмотром опытных педагогов сын будет не просто занят, а по‑настоящему развит – физически, творчески и социально. Ребёнок обретёт новых друзей, получит массу впечатлений и вернётся домой полным энергии и новых историй», – поделилась ожиданиями мать второклассника Ямской школы городского округа Домодедово Мария Пуляевская.