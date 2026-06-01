В детском лагере «Родина» в Подольске стартовала патриотическая смена
Первая смена началась в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в округе Подольск в субботу, 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Программа смены называется «Мы — дети России», её педагогическая составляющая направлена на воспитание любви к Родине и родному краю.
Для ребят открыт верёвочный парк, бассейн и площадка для лазертага. В программе мероприятий — различные мастер-классы, творческие выступления и пр.«За первую смену в лагере отдохнут 320 детей в возрасте от семи до 15 лет. Их распределили по 12 отрядам. Наставниками-вожатыми будут студенты педагогических вузов и колледжей», — говорится в сообщении.
Всего эти летом в лагере «Родина» проведут четыре смены.