В детском лагере «Родина» в Подольске стартовала патриотическая смена

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Первая смена началась в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в округе Подольск в субботу, 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Программа смены называется «Мы — дети России», её педагогическая составляющая направлена на воспитание любви к Родине и родному краю.

«За первую смену в лагере отдохнут 320 детей в возрасте от семи до 15 лет. Их распределили по 12 отрядам. Наставниками-вожатыми будут студенты педагогических вузов и колледжей», — говорится в сообщении.
Для ребят открыт верёвочный парк, бассейн и площадка для лазертага. В программе мероприятий — различные мастер-классы, творческие выступления и пр.

Всего эти летом в лагере «Родина» проведут четыре смены.

Лев Каштанов

