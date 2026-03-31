Для детей подмосковных волонтёров провели экскурсию по пожарной части
Экскурсию по базе пожарно-спасательной части №328 Мособлпожспаса в селе Царёво Пушкинского округа провели для детей, чьи родители занимаются волонтёрством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ребятам рассказали о профессиональных обязанностях пожарных-спасателей и показали, как работает спецтехника.
«Особый интерес у детей вызвал гидравлический инструмент, который применяется при спасательных операциях. Это зрелище наглядно продемонстрировало, насколько ответственной является профессия пожарного-спасателя и сколько мужества она требует», — рассказал командир отделения пожарно-спасательной части №328 Артём Левандовский.В завершение мероприятия гости сфотографировались с пожарными на фоне техники и получили подарки на память.