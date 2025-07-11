Для детсадовцев Краснознаменска провели викторину по ПДД
Викторину на знание правил дорожного движения провела для воспитанников одного из детских садов Краснознаменска и их родителей сотрудница Госавтоинспекции отделения «Власиха». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Мероприятие было организовано в рамках акции «Безопасность на дорогах начинается с семьи».
«Сотрудница ГАИ рассказала, как должны вести себя на дороге пешеходы и велосипедисты, а также напомнила о правилах для юных пассажиров. Особое внимание она уделила порядку перехода проезжей части», — говорится в сообщении.Юные участники мероприятия вместе с родителями отвечали на вопросы викторины, соревновались в эстафетах и повторили значение различных дорожных знаков. В конце всем участникам подарили разноцветные фликеры, которые делают пешехода заметным на дороге в тёмное время суток.