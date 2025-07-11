Для детсадовцев Краснознаменска провели викторину по ПДД

11 июля 2025, 10:04

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Викторину на знание правил дорожного движения провела для воспитанников одного из детских садов Краснознаменска и их родителей сотрудница Госавтоинспекции отделения «Власиха». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Мероприятие было организовано в рамках акции «Безопасность на дорогах начинается с семьи».





«Сотрудница ГАИ рассказала, как должны вести себя на дороге пешеходы и велосипедисты, а также напомнила о правилах для юных пассажиров. Особое внимание она уделила порядку перехода проезжей части», — говорится в сообщении.