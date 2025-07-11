В Балашихе в ходе рейда выявили 150 мигрантов-нелегалов

11 июля 2025, 09:33

оригинал Фото: istockphoto.com/vichinterlang

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели на территории городского округа Балашиха, в результате было выявлено 150 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Рейд проводился на различных объектах, включая склады и цеха. В нём приняли участие сотрудники следственного отдела СК РФ по Балашихинскому гарнизону при участии военного комиссариата, управления ФСБ столичного региона, и управления территориальной безопасности округа. Силовую поддержку осуществлял ОМОН Росгвардии «Авангард».





«Проверка показала, что 150 иностранных граждан незаконно находятся на территории России. Их доставили в органы внутренних дел для оформления в соответствии с законом РФ о нарушении порядка пребывания», — сказал руководитель военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Балашихинскому гарнизону, полковник юстиции Юрий Зимонин.