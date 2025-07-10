«Лапша Медиа» опровергла ложные данные о задержках в аэропорту Шереметьево
Ресурс фактчекинга «Лапша Медиа» опроверг информацию о том, что причиной многочисленных рейсов в аэропорту Шереметьево 5-7 июля якобы стали нехватка трапов и буксировщиков. О нехватке техники в воздушной гавани ранее написал ряд каналов.
На самом деле причиной длительного обслуживания части рейсов стали ограничения на использование воздушного пространства, которые вводило Минобороны для безопасности пролётов гражданских воздушных судов.
«Что касается техники и персонала, то у аэропорта и дочерних компаний достаточно ресурсов для обслуживания утверждённого расписания. Более того, есть резерв», – заявили в пресс-службе воздушной гавани.Там добавили, что пассажирам на фоне сложившейся ситуации выдавали бесплатную воду, обеспечивали дополнительное информирование. Помимо этого, был усилен состав работников стоек информации и колл-центра.
Ранее сообщалось, что фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, помогающий отличить фейк от правды. Сейчас на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от ложных новостей.