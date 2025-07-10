«Лапша Медиа» опровергла ложные данные о задержках в аэропорту Шереметьево

10 июля 2025, 21:19

Фото: iStock / Evgenii Mitroshin

Ресурс фактчекинга «Лапша Медиа» опроверг информацию о том, что причиной многочисленных рейсов в аэропорту Шереметьево 5-7 июля якобы стали нехватка трапов и буксировщиков. О нехватке техники в воздушной гавани ранее написал ряд каналов.





На самом деле причиной длительного обслуживания части рейсов стали ограничения на использование воздушного пространства, которые вводило Минобороны для безопасности пролётов гражданских воздушных судов.

«Что касается техники и персонала, то у аэропорта и дочерних компаний достаточно ресурсов для обслуживания утверждённого расписания. Более того, есть резерв», – заявили в пресс-службе воздушной гавани.