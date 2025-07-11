В Шатуре полицейские помогли жильцам дома, в котором случился пожар

11 июля 2025, 09:17

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Сотрудники патрульно-постовой службы оказали помощь жильцам горящего дома на проспекте Ильича в Шатуре. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По вызову к горящему дому приехали старшие сержанты полиции Александр Неяскин, Михаил Фролов, Павел Шапыров, сержант Кирилл Булыгин и младший сержант полиции Илья Щеколдин. Они начали перемещать припаркованные машины, мешающие пожарным, помогали пожарным, медикам и жильцам.





«Пожар был на первом этаже, но задымление распространилось на весь дом. В окне третьего этажа Илья Щеколдин заметил женщину и ребёнка, которые просили о помощи. Н помог им спуститься по пожарной лестнице», — говорится в сообщении.