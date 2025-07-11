В Шатуре полицейские помогли жильцам дома, в котором случился пожар
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Сотрудники патрульно-постовой службы оказали помощь жильцам горящего дома на проспекте Ильича в Шатуре. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По вызову к горящему дому приехали старшие сержанты полиции Александр Неяскин, Михаил Фролов, Павел Шапыров, сержант Кирилл Булыгин и младший сержант полиции Илья Щеколдин. Они начали перемещать припаркованные машины, мешающие пожарным, помогали пожарным, медикам и жильцам.
«Пожар был на первом этаже, но задымление распространилось на весь дом. В окне третьего этажа Илья Щеколдин заметил женщину и ребёнка, которые просили о помощи. Н помог им спуститься по пожарной лестнице», — говорится в сообщении.Когда пожар потушили, за помощью к полицейским обратилась ещё одна жительница дома: она рассказала, что её эвакуировали из окна, а квартира осталась запертой изнутри, и она не может туда попасть. Александр Неяскин поднялся в квартиру, расположенную на пятом этаже, по пожарной лестнице, и открыл дверь для хозяйки.