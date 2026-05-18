Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать качественные и безопасные ягоды
В Подмосковье наступил сезон ягод, которые считаются источником питательных веществ. Чтобы получить от них пользу, важно внимательно выбирать продукцию, напомнили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской.
Для гарантированного качества следует покупать ягоды на официальных рынках и ярмарках региона. Там за безопасностью продукции следят специалисты Государственной ветеринарной службы.
«Чтобы выбрать качественные и свежие ягоды, оцените их внешний вид. Они должны быть целыми, без вмятин, трещин и признаков гниения. Цвет должен быть равномерным. При этом слишком яркий или неестественный оттенок должен насторожить. Свежие ягоды обычно имеют лёгкий естественный аромат. Его отсутствие либо резкий химический запах – повод задуматься», – подчеркнули в ведомстве.
Далее нужно проверить консистенцию. Плоды не должны быть слишком мягкими или излишне твёрдыми.
«Если вы покупаете ягоды в упаковке, убедитесь, что внутри нет конденсата и следов сока. Это может говорить о нарушении условий хранения или перевозке перезревших плодов. Отдавайте предпочтение сезонным ягодам местного производства, так как они не подвергаются длительной транспортировке и обработке», – посоветовали в министерстве.Там добавили, что за первые четыре месяца текущего года подмосковные ветеринарные специалисты выполнили более 5700 исследований качества ягодной продукции. Благодаря строгому контролю удалось предотвратить попадание на прилавки некачественных плодов. С реализации сняли 68 килограммов ягод.
Читайте также: