Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать качественные и безопасные ягоды

18 мая 2026, 21:45

В Подмосковье наступил сезон ягод, которые считаются источником питательных веществ. Чтобы получить от них пользу, важно внимательно выбирать продукцию, напомнили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской.





Для гарантированного качества следует покупать ягоды на официальных рынках и ярмарках региона. Там за безопасностью продукции следят специалисты Государственной ветеринарной службы.

«Чтобы выбрать качественные и свежие ягоды, оцените их внешний вид. Они должны быть целыми, без вмятин, трещин и признаков гниения. Цвет должен быть равномерным. При этом слишком яркий или неестественный оттенок должен насторожить. Свежие ягоды обычно имеют лёгкий естественный аромат. Его отсутствие либо резкий химический запах – повод задуматься», – подчеркнули в ведомстве.

«Если вы покупаете ягоды в упаковке, убедитесь, что внутри нет конденсата и следов сока. Это может говорить о нарушении условий хранения или перевозке перезревших плодов. Отдавайте предпочтение сезонным ягодам местного производства, так как они не подвергаются длительной транспортировке и обработке», – посоветовали в министерстве.