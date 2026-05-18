Подмосковные экспозиции в «Ночь музеев» посетили более 24 000 человек

18 мая 2026, 19:23

Государственные и муниципальные музеи Подмосковья в рамках Всероссийской ежегодной акции «Ночь музеев 2026» посетили 24 000 человек. Об этом по итогам акции сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Акция прошла по всей стране 16 мая. В государственных музеях региона побывали более 9000 гостей. Самым популярным стал Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре. Он принял свыше 2700 посетителей.



«Темой акции в этом года стало «Родное», поэтому многие музеи подготовили мероприятия, связанные с традициями и культурой России. Гостей ждали экскурсии, выставки, интерактивные и музыкальные программы, лекции, беседы по истории и культуре, авторские программы, театрализованные представления, мастер-классы и многое другое», – рассказали в ведомстве.