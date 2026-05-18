Подмосковные экспозиции в «Ночь музеев» посетили более 24 000 человек
Государственные и муниципальные музеи Подмосковья в рамках Всероссийской ежегодной акции «Ночь музеев 2026» посетили 24 000 человек. Об этом по итогам акции сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Акция прошла по всей стране 16 мая. В государственных музеях региона побывали более 9000 гостей. Самым популярным стал Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре. Он принял свыше 2700 посетителей.
«Темой акции в этом года стало «Родное», поэтому многие музеи подготовили мероприятия, связанные с традициями и культурой России. Гостей ждали экскурсии, выставки, интерактивные и музыкальные программы, лекции, беседы по истории и культуре, авторские программы, театрализованные представления, мастер-классы и многое другое», – рассказали в ведомстве.Муниципальные музеи Подмосковья в «Ночь музеев» привлекли свыше 15 000. Самыми посещаемыми стали Музей-заповедник «Дмитровский кремль», Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» и Мытищинская галерея искусств.
Как уточнили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, в регионе работают 10 государственных и 48 муниципальных музеев.