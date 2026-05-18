Росгвардейцы на учениях обезвредили опасного посетителя подмосковного музея

18 мая 2026, 18:18

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Учения по обеспечению безопасности провели в Бородинском военно-историческом музее-заповеднике сотрудники Можайского отдела вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





По легенде учений, сотрудникам и охране музея начал угрожать агрессивно настроенный мужчина, и они нажали кнопку тревоги.





«Росгвардейцы оперативно прибыли по вызову, осмотрели прилегающую территорию, заблокировали возможные пути отхода злоумышленника и задержали его», — говорится в сообщении.