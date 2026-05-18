Росгвардейцы на учениях обезвредили опасного посетителя подмосковного музея
Учения по обеспечению безопасности провели в Бородинском военно-историческом музее-заповеднике сотрудники Можайского отдела вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
По легенде учений, сотрудникам и охране музея начал угрожать агрессивно настроенный мужчина, и они нажали кнопку тревоги.
«Росгвардейцы оперативно прибыли по вызову, осмотрели прилегающую территорию, заблокировали возможные пути отхода злоумышленника и задержали его», — говорится в сообщении.Тренировка показала высокий уровень профессионализма сотрудников Росгвардии и их готовность выполнять задачи по защите безопасности и правопорядка на любом охраняемом объекте.
Всего в Московской области под охраной росгвардейцев находятся тысячи объектов культуры, в том числе музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», усадьба Архангельское, музей-заповедник «Горки Ленинские» и пр.