Для долголетов из Пушкина провели кофейный мастер-класс
Мастер-класс по приготовлению кофе организовали для участников проекта «Активное долголетие» Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие провели в одной из кофеен в Пушкине под руководством настоящей бариста.
«Бариста Мария объяснила долголетам, чем отличаются разные сорта кофе и как влияет на вкус степень обжарки, показала, как работать с кофемашиной и готовить разные напитки — от классического эспрессо до рафа», — говорится в сообщении.Участники мастер-класса также научились взбивать молочную пенку и даже делать рисунки на поверхности кофе.
В рамках проекта «Активное долголетие» проводятся уроки иностранных языков и компьютерной грамотности, танцевальные занятия и спортивные тренировки, мастер-классы, экскурсии и прочие активности. Принять в них участие могут люди пенсионного и предпенсионного возраста.