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Для долголетов из Пушкина провели кофейный мастер-класс

Фото: пресс-служба проекта «Активного долголетие» Пушкинского г.о.

Мастер-класс по приготовлению кофе организовали для участников проекта «Активное долголетие» Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Мероприятие провели в одной из кофеен в Пушкине под руководством настоящей бариста.

«Бариста Мария объяснила долголетам, чем отличаются разные сорта кофе и как влияет на вкус степень обжарки, показала, как работать с кофемашиной и готовить разные напитки — от классического эспрессо до рафа», — говорится в сообщении.
Участники мастер-класса также научились взбивать молочную пенку и даже делать рисунки на поверхности кофе.

В рамках проекта «Активное долголетие» проводятся уроки иностранных языков и компьютерной грамотности, танцевальные занятия и спортивные тренировки, мастер-классы, экскурсии и прочие активности. Принять в них участие могут люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Лев Каштанов

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