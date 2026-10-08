Для долголетов из Пушкина провели кофейный мастер-класс

08 октября 2026, 11:07

Фото: пресс-служба проекта «Активного долголетие» Пушкинского г.о.

Мастер-класс по приготовлению кофе организовали для участников проекта «Активное долголетие» Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие провели в одной из кофеен в Пушкине под руководством настоящей бариста.





«Бариста Мария объяснила долголетам, чем отличаются разные сорта кофе и как влияет на вкус степень обжарки, показала, как работать с кофемашиной и готовить разные напитки — от классического эспрессо до рафа», — говорится в сообщении.