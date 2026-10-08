Многодетные семьи Подмосковья подали 6500 заявок на выплату вместо участка земли

08 октября 2026, 10:53

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше шести с половиной тысяч заявлений на получение выплаты вместо положенного земельного участка подали многодетные семьи Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Выплата составляет 400 тысяч рублей. Она предоставляется семьям, которые стоят в очереди на землю.





«Заявки подаются в электронном виде через региональный портал госуслуг. Для этого нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить соответствующую электронную форму и приложить сканы документов», — говорится в сообщении.