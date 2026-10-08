В Пушкинском округе провели жеребьёвку нового сезона Единой школьной лиги
Жеребьёвку Единой школьной лиги сезона 2026/2027 провели в Пушкинском округе 6 октября для учеников 22 образовательных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ребят разделили на четыре игровые группы. Они будут соревноваться в таких дисциплинах, как баскетбол формата 3x3, волейбол, футзал, шахматы, киберспорт и настольный теннис.
«Участие в Единой школьной лиге принимают ученики с пятого по одиннадцатый класс. Кроме того, в этом году вместе со школьниками смогут выступать их ближайшие родственники», — говорится в сообщении.Муниципальный этап лиги будет проходить в Пушкинском с октября по март.
Спортивный проект запустили в 2024 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва для популяризации здорового образа жизни среди подрастающего поколения.