Жителей Подмосковья призвали принять участие в голосовании на премии #МыВместе

08 октября 2026, 10:44

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Четыре проекта из Московской области прошли в финал шестого сезона Международной премии #МыВместе. Народное голосование, которое определит победителей, завершится 15 октября. У жителей региона ещё есть время поддержать земляков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информации и молодёжной политики.





Всего в этом году на конкурс подали более 60 тысяч заявок из разных уголков России и 155 стран.





«Премия #МыВместе — это награда для тех, кто делает добрые дела по зову сердца. Подмосковье участвует в премии с самого первого сезона», — отметила глава областного министерства Екатерина Швелидзе.