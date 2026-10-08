Жителей Подмосковья призвали принять участие в голосовании на премии #МыВместе
Четыре проекта из Московской области прошли в финал шестого сезона Международной премии #МыВместе. Народное голосование, которое определит победителей, завершится 15 октября. У жителей региона ещё есть время поддержать земляков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информации и молодёжной политики.
Всего в этом году на конкурс подали более 60 тысяч заявок из разных уголков России и 155 стран.
«Премия #МыВместе — это награда для тех, кто делает добрые дела по зову сердца. Подмосковье участвует в премии с самого первого сезона», — отметила глава областного министерства Екатерина Швелидзе.Финалистами в этому году стали следующие представители Московской области: руководительница благотворительного фонда «Подари Подарок» Лариса Безвербная, балашихинская «Команда Добра», Центр защиты животных из Наро-Фоминска со своей программой «Поводог» и компания «Четыре лапы» с благотворительным проектом «Добролап».
Голосование проводится в мессенджере MAX. Выбрать можно одного финалиста в каждой из номинаций.