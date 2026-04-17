Для долголетов Подольска проведут косметологический мастер-класс
Лекцию на тему «Красота рук — отражение молодости души» и мастер-класс «Урок красоты — парафинотерапия» проведут для подольских участников программы «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие состоится 21 апреля в спорткомплексе «Труд». Оно начнётся в 13:00.
«Долголеты узнают, как правильно ухаживать за кожей рук и ногтями, какие упражнения и косметологические средства помогают сохранять красоту», — говорится в сообщении.Всех участников ждут подарки и сюрпризы. Кроме того, на мероприятии можно будет получить консультацию от сотрудников МФЦ и представителей жилищно-коммунального хозяйства.
В администрации муниципалитета напомнили, что все мероприятия программы «Активное долголетие» доступны для женщин с 55 лет и мужчин от 60 лет.