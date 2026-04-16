Подмосковные школьники выиграли Всероссийский конкурс турпоходов и экспедиций

16 апреля 2026, 23:04

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Центр всестороннего развития детей «Прогресс» подвёл итоги Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций учащихся за 2025 год. Высокие результаты показали конкурсанты из Московской области, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.





Команда Земской гимназии Балашихи совершила горный поход по Приэльбрусью первой категории сложности и заняла первое место. Команда школы №14 Долгопрудного прошла экспедиционный маршрут по Калужской области и заняла второе место в номинации «Историко-культурные экспедиции». В той же номинации третье место – у команды лицея №3 им. Главного маршала авиации А. Е. Голованова Люберец. Она преодолела экспедиционный маршрут в Северной Осетии.

«В конкурсе участвовали 113 команд из 29 регионов. Подготовительный этап включал разработку маршрутов, подготовку снаряжения и продовольствия, планирование исследовательской деятельности. В течение года участники ходили в походы различных видов: пешеходные, лыжные, горные, водные, велосипедные и спелеологические», – рассказали в министерстве.