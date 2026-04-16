В Наро-Фоминске проверили ход капремонта детского сада на Школьной улице

16 апреля 2026, 16:48

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Капитальный ремонт проводят в детском саду на улице Школьная в Наро-Фоминске. Ход работ глава городского округа Роман Шамнэ обсудил с представителями подрядчика и педсоставом дошкольного учреждения в ходе выездного совещания на объекте. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Здание построили 66 лет назад. Сейчас здесь не только обновляют все инженерные системы и конструкции, но и меняют планировку.





«Строители расширяют проёмы, возводят перегородки. Делаем функционально, современно и, главное, безопасно. Программа включает также утепление фасада, ремонт кровли, замену оконных блоков и благоустройство территории. А коллектив детсада обещает сохранить фирменную атмосферу этого учреждения», — сказал Роман Шамнэ.