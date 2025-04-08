Для дошкольников из Балашихи провели урок о мусоре

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Интерактивный урок, посвящённый отходам, провёл для воспитанников дошкольной группы «Кувшинка» детского сада №18 округа Балашиха региональный оператор по обращению с ТКО в Ногинском кластере, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«На уроке ребятам рассказали, какие бывают виды отходов, что такое опасные, медицинские и крупногабаритные отходы, а также какой вред мусор наносит природе и как его правильно утилизовать, чтобы защитить окружающую среду», — говорится в сообщении.Кроме того, дошколята узнали, как правильно выбрасывать мусор на контейнерной площадке, где действует система «Два бака» для раздельного сбора отходов. Детям также рассказали, как собранные отходы попадают на предприятия по переработке мусора и как используются извлечённые из отходов полезные материалы.
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Лев Каштанов