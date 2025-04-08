Для дошкольников из Балашихи провели урок о мусоре

Лично-командное первенство России по бадминтону для юношей и девушек до 17 лет состоялось в спортивном комплексе «Борисоглебский» в Раменском, участие в турнире приняли 153 человека из 24 российских регионов, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.