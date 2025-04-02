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В Подмосковье внедряют новую цифровую систему контроля обращения с отходами

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Подмосковное правительство разрабатывает единую платформу для всех участников сферы обращения с ТКО, позволяющую в режиме реального времени отслеживать многие процессы. Об этом сообщили в пресс-службе Минчистоты Московской области.
Платформа объединит региональных операторов, комплексы переработки отходов и органы государственной власти. Новая система поможет эффективнее отслеживать процессы транспортировки и утилизации отходов, позволит исключить разрозненность информации.
«Это удобный и простой инструмент с чётко выстроенной логистикой. Сейчас в систему уже занесли более 1 тыс. транспортных средств, 67 мусороперегрузочных станций, более 600 сотрудников региональных операторов и 90 тыс. контейнерных площадок», – рассказал зампред правительства - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как отметил в ведомстве, главные преимущества системы – создание единого реестра мест накопления отходов с возможностью онлайн-мониторинга; определение уровня заполнения контейнеров с помощью искусственного интеллекта; создание оптимальных маршрутов мусоровозов; разработка мобильного приложения водителя для фотофиксации контейнерных площадок до и после вывоза.

Результатом внедрения должны стать повышение эффективности работы региональных операторов за счёт цифровизации всех процессов, а также исключение ошибок и снижение числа жалоб жителей.

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#московская область
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#мусорный оператор
С начала года ветеринары Подмосковья вакцинировали более 15 тысяч кошек
02 апреля 2025, 17:21

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В государственных ветеринарных учреждениях Подмосковья, подведомственных Минсельхозпроду Московской области, владельцам животных доступен широкий спектр услуг, включая профилактическую вакцинацию от опасных заболеваний.
Вакцинный ассортимент включает комплексные препараты, защищающие от нескольких болезней одновременно. С начала года было проведено свыше 15 тысяч вакцинаций кошек.

Комплексная вакцина отечественного производства «Мультифел-4», обеспечивающая защиту от панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза, была введена более чем 4,1 тысячи кошек. Препаратами «Рабифел» и «Биофел РСН/РСNR» вакцинировано свыше 900 питомцев. Бесплатную прививку от бешенства российским препаратом «Рабикан» получили около 8 тысяч кошек, а более 2,4 тысяч животных были привиты вакциной «Рабифел» на платной основе.

Записаться к ветеринару на удобную дату и время можно через региональный портал госуслуг или по телефону единого ветеринарного колл-центра 7 (495) 668-01-25, где операторы готовы ответить на вопросы ежедневно с 9:00 до 21:00.

Ранее Министерство сообщило о старте сезона выездных вакцинаций, который продлится до осени. В мобильных пунктах можно не только привить питомца, но и зарегистрировать или чипировать его. График работы передвижных ветеринарных офисов обновляется каждый месяц, а актуальные адреса и даты на апрель доступны по ссылке.

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Реабилитацию в Московской области ежегодно проходят 4 тыс. детей с аутизмом
02 апреля 2025, 17:12

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Реабилитацию в подмосковных социальных центрах каждый год проходят порядка 4 тыс. детей с аутизмом. Такой статистикой поделился министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
«Ежегодно около 20 тыс. детей проходят реабилитацию в наших социальных центрах, в том числе около 4 тыс. детей с аутизмом. Каждый ребёнок уникален и требует индивидуального подхода. Поэтому, чтобы создать максимально комфортные условия для обучения и развития детей, наши специалисты работают в тесном сотрудничестве с родителями», – пояснил министр.
Как уточнили в пресс-службе Минсоцразвития региона, в центрах работают специалисты, которые помогают детям с различными особенностями здоровья и развития. Для каждого подбирают индивидуальный план реабилитации, который включает множество занятий.

Это могут быть терапия, направленная на развитие коммуникативных навыков, занятия по социальной адаптации. Используются различные методики, включая арт-терапию, логопедические занятия и сенсомоторную коррекцию.

Подать заявление на курс реабилитации можно на региональном портале госуслуг.

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. По данным министерства, с каждым годом число детей с расстройством аутистического спектра становится всё больше.

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Урожай овощей в подмосковных теплицах с начала года составил более 34 тыс. тонн
02 апреля 2025, 16:53

Фото: istockphoto.com/romaset

Около 34,8 тыс. тонн овощей собрали в тепличных комплексах Московской области с начала года, главной овощной культурой региона стали огурцы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«С начала 2025 года урожай овощей защищенного грунта в Московской области составил 34,8 тыс. тонн. Большая часть валового сбора пришлась на огурцы: их собрали свыше 22,7 тыс. тонн. Кроме того, урожай томатов составил более 11,4 тыс. тонн, а ещё 679 тонн пришлось на прочие сельхозкультуры, в том числе листовые салаты, баклажаны и перец», — сказал глава областного Минсельхозпрода Сергей Двойных.
В топ-5 подмосковных производителей тепличных овощей вошли следующие компании: «Луховицкие овощи», каширская «Агрокультура Групп», электростальский «Центральный Маркет», воскресенское «Подмосковье» и расположенный в Серпухове Туровский тепличный комплекс.

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#производители
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Подмосковные хирурги удалили ребёнку шестой палец на ноге
02 апреля 2025, 16:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали ребенка с шестью пальцами на ноге. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ обратились родители двухлетнего мальчика с добавочным пальцем на стопе. Дефект доставлял ребёнку не только эстетический, но и физический дискомфорт при подборе и ношении обуви.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи поставили мальчику диагноз «полидактилия». Это наследственный врождённый порок развития, связанный с большим количеством пальцев на руках или ногах. Было решено провести плановую операцию.
«Ребёнку удалили добавочный палец. Благодаря хирургическому вмешательству ему не только создали анатомически верное строение стопы, но и предупредили развитие комплексов в старшем возрасте», – рассказал главный внештатный детский специалист, травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. Теперь ему предстоит реабилитация с физиотерапевтическими процедурами.

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Подмосковному фермеру передали в аренду без торгов участок в 130 га
02 апреля 2025, 16:32

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Земельный участок площадью 130 гектаров передали в льготную аренду фермерскому хозяйству из округа Щёлково, специализирующемуся на разведении крупного рогатого скота и производству молочной продукции, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«Арендовать без аукциона земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в областной собственности, на пять лет с последующим выкупом могут фермерские хозяйства, которые принимают участие в программе господдержки в сфере развития сельского хозяйства», — пояснил глава Минимущества региона Тихон Фирсов.
Полученный в аренду участок в фермерском хозяйстве планируют использовать под кормовую базу коровам — там будут выращивать однолетние и многолетние травы.

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