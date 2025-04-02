В Подмосковье внедряют новую цифровую систему контроля обращения с отходами

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковное правительство разрабатывает единую платформу для всех участников сферы обращения с ТКО, позволяющую в режиме реального времени отслеживать многие процессы. Об этом сообщили в пресс-службе Минчистоты Московской области.
Платформа объединит региональных операторов, комплексы переработки отходов и органы государственной власти. Новая система поможет эффективнее отслеживать процессы транспортировки и утилизации отходов, позволит исключить разрозненность информации.
Результатом внедрения должны стать повышение эффективности работы региональных операторов за счёт цифровизации всех процессов, а также исключение ошибок и снижение числа жалоб жителей.
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«Это удобный и простой инструмент с чётко выстроенной логистикой. Сейчас в систему уже занесли более 1 тыс. транспортных средств, 67 мусороперегрузочных станций, более 600 сотрудников региональных операторов и 90 тыс. контейнерных площадок», – рассказал зампред правительства - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Как отметил в ведомстве, главные преимущества системы – создание единого реестра мест накопления отходов с возможностью онлайн-мониторинга; определение уровня заполнения контейнеров с помощью искусственного интеллекта; создание оптимальных маршрутов мусоровозов; разработка мобильного приложения водителя для фотофиксации контейнерных площадок до и после вывоза.
Результатом внедрения должны стать повышение эффективности работы региональных операторов за счёт цифровизации всех процессов, а также исключение ошибок и снижение числа жалоб жителей.
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Лора Луганская