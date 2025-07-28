Для гостей фестиваля «Золотая ладья» в Волоколамске устроили пенную дискотеку

28 июля 2025, 13:09

Видео: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Фестиваль народного творчества «Золотая ладья» провели в парке культуры и отдыха в Волоколамске. Мероприятие было приурочено к 890-летию города. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





В рамках фестиваля были развёрнуты различные тематические площадки. Гости могли сделать памятные снимки в фотозонах и самостоятельно изготовить значок с логотипом 890-летия Волоколамска или с собственным рисунком. Юным посетителям фестиваля подарили мороженое, а завершился праздник пенной дискотекой.





«Почетных гостей города встречали хлебом с солью. Кроме того, было разыграно театрализованное представление, героями которого стали исторические личности, внесшие вклад в развитие города. Зрители увидели Ярослава Мудрого, Екатерину Великую и Владимира Ленина», — говорится в сообщении.