Каширяне в День города посетили выставку-ярмарку местных производителей
В Кашире в День города на исторической Хлебной площади прошла выставка-ярмарка предприятий городского округа «Каширская благодать». Жителям и гостям предложили продукцию местных производителей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Участниками ярмарки стали производитель колбас АО «Черкизово-Кашира», центр декоративных и плодовых растений «Британи Гарден», крестьянско-фермерское хозяйство «Выросло», выращивающее клубнику, селекционно-семеноводческая компания «СеДеК» и другие. «Каширахлеб» по традиционно угощала посетителей булочками и другими изделиями. Можно было купить продукцию других каширских предприятий», – рассказали в администрации.Там добавили, что выставку-ярмарку посетил врип главы городского округа Кашира Роман Пичугин вместе с гостями – главой Красногорска Дмитрием Волковым и делегацией города-побратима Клецка.