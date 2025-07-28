В соборе Волоколамского кремля провели богослужение в честь Дня города

28 июля 2025, 12:38

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Литургию провели в Воскресенском соборе Волоколамского кремля в честь 890-летия Волоколамска. Торжественное богослужение возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Богослужение состоялось в субботу, 26 июля. Верующие вознесли молитвы за родной город и его жителей.





«Глава Волоколамского округа Наталья Козлова поблагодарила за богослужение архиепископа Фому и вручила ему букет белых роз», — говорится в сообщении.