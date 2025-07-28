В соборе Волоколамского кремля провели богослужение в честь Дня города
Литургию провели в Воскресенском соборе Волоколамского кремля в честь 890-летия Волоколамска. Торжественное богослужение возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Богослужение состоялось в субботу, 26 июля. Верующие вознесли молитвы за родной город и его жителей.
«Глава Волоколамского округа Наталья Козлова поблагодарила за богослужение архиепископа Фому и вручила ему букет белых роз», — говорится в сообщении.После литургии участники мероприятия спустились с городского вала к Вечному огню. Там они почтили память бойцов Великой Отечественной войны, сражавшихся за освобождение Волоколамска и всей страны от немецко-фашистских захватчиков.