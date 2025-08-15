Для гостей Раменского парка устроят народные забавы

15 августа 2025, 15:08

Видео: Раменский городской парк

16 августа в Раменском городском парке состоится семейное мероприятие «Народные забавы». Оно начнётся в 15 часов в спортивной зоне, где расположены баскетбольная и волейбольная площадки, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.







«В программе – традиционные русские народные забавы, как «Золотые ворота», «Тетера», лапта и другие игры. Участников также ждут советские и современные развлечения – «Парашюты», «Утка-гусь», «Вышибалы» и другие. Приглашаются жители всех возрастов – от детей до бабушек и дедушек. Такие игры способствуют физическому и умственному развитию участников, помогают создавать дружные компании», – отметили в администрации.