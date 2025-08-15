В депо «Раменское» провели учения на случай атаки дронов

15 августа 2025, 14:55

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Учения по действиям при атаке беспилотных летательных аппаратов провели в обособленном подразделении депо «Раменское». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа со ссылкой на специалиста управления по безопасности компании «ТМХ-пассажирский транспорт» Алексей Афонин.





Учения проводились по двум сценариям. Согласно первому, беспилотник попал в цех, и необходимо было эвакуировать пострадавших и остальных сотрудников депо. По второму сценарию в результате повторной атаки беспилотников загорелся подвижной состав на путях, и нужно потушить пожар.





«В учениях приняли участие работники Раменской службы спасения, МЧС и отдела надзорной деятельности. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении.