Модернизация электросетей коснётся 20 тыс. жителей Раменского

15 августа 2025, 14:42

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход модернизации электросетей в деревне Каменное Тяжино. Работы по усилению мощности электроснабжения выполняет компания «Россети Московский регион», рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





На объекте уже смонтировали 145 новых трансформаторов. Завершён перевод электросетей с напряжения 6 кВ на 10 кВ. Это должно повысить надёжность энергоснабжения для 20 тыс. местных жителей. Установлены четыре распределительных пункта. Один из них уже введён в эксплуатацию, остальные запустят в ближайшее время.

«Такая модификация обеспечит стабильное напряжение, меньше потерь энергии и, как результат, – качественное и бесперебойное электроснабжение в домах», – пояснил Малышев.