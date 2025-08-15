Движение по новой дороге в Раменском планируют открыть до 30 сентября
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев оценил ход строительных работ на новой автодороге. Трасса свяжет улицы Красноармейскую и Михалевича, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Дорога призвана улучшить транспортную ситуацию в округе и снизить нагрузку на центральные улицы города. Её строительство позволит объезжать загруженный центр Раменского. Подготовительный этап работ полностью завершён. Строители уже отсыпали более 700 м песчаного и щебневого основания будущей трассы», – рассказали в администрации.
К работам подключены семи единиц спецтехники, что ускоряет процесс строительства. Новую дорогу планируют открыть для движения транспорта до 30 сентября.
Проект является частью программы развития транспортной инфраструктуры муниципального округа.