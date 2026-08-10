В Подмосковье подали более 10 тысяч онлайн-заявок на газовое обслуживание

10 августа 2026, 12:42

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше десяти тысяч заявлений на заключение договора по техобслуживанию газового оборудования подали в Московской области с начала текущего года через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Услуга размещается в разделе «Жильё», подразделе «Газоснабжение».





«Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации и заполнить соответствующую онлайн-форму», — говорится в сообщении.