Достижения.рф

В Подмосковье подали более 10 тысяч онлайн-заявок на газовое обслуживание

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше десяти тысяч заявлений на заключение договора по техобслуживанию газового оборудования подали в Московской области с начала текущего года через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.



Услуга размещается в разделе «Жильё», подразделе «Газоснабжение».

«Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации и заполнить соответствующую онлайн-форму», — говорится в сообщении.
Составленный договор поступит в личный кабинет заявителя. Подписать его можно будет с помощью Госключа. Договор позволяет заказывать замену и ремонт газового оборудования, возобновление подачи газа после устранения неполадок и поверку счётчиков.
Лев Каштанов

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