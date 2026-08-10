В Красногорске проверили ход капремонта фасада дома на улице Пионерской

10 августа 2026, 12:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Депутат местного Совета депутатов Артур Бадретдинов проконтролировал ход капремонта в доме №12 по улице Пионерской в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Вместе с депутатом на объект пришли жители, представители Фонда капитального ремонта и администрации муниципалитета. В здании активно идёт капитальный ремонт фасада.

«Очень сильный подрядчик. Это уже не первый дом, который он ремонтирует. Фасад будет утеплён, что позволит жителям экономить на отоплении зимой. Летом тоже будет комфортнее, потому что будет защита от повышенного обогрева», – отметил Бадретдинов.