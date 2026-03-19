Для кадетов из Подольска устроили экскурсию в музей Зои Космодемьянской
Сотрудники вневедомственной охраны организовали для учеников кадетских классов Росгвардии школы №18 имени Подольских курсантов экскурсию в музей Зои Космодемьянской, расположенный в селе Петрищево под Рузой. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Экскурсоводы рассказали школьникам историю жизни и подвига Зои, которая 18-летней девушкой ушла в подполье бороться с фашистами и погибла от рук врагов.
«Кадеты рассмотрели представленные в экспозиции личные вещи Зои, фотографии и документы военного времени, наглядно показывающие, как люди жили под фашистской оккупацией», — говорится в сообщении.Ребята искренне заинтересовались историей, они задавали экскурсоводу много вопросов и остались под сильным впечатлением.