В Мытищах открылась выставка «Крымская весна»
Выставка «Крымская весна», приуроченная ко Дню воссоединения Крыма с Россией, открылась в среду, 18 марта, в Мытищинском историко-художественном музее. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В экспозицию вошли пейзажи Владислава Скока и репродукции работ Марины Лазаревой «Крымский альбом. Возвращение».
«Крым всегда вдохновляет. Это излюбленное место пленэров, творческих поездок художников разных направлений. У каждого автора своя техника, стиль, любимые места и история», — отметили организаторы выставки.Главный хранитель музея Софья Бабайкина рассказала, что такая выставка проводится каждый год вот уже 12 лет, и добавила, что в фонде много работ, посвящённых Крыму.
Экспозиция будет работать до 22 марта. Возрастных ограничений для посетителей нет.